Nos EUA, Biden nomeia especialista em Ásia como nº 2 do Departamento de Estado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou Kurt Campbell como vice-secretário de Estado, elevando o arquiteto da estratégia do presidente para a China e o Indo-Pacífico ao segundo posto diplomático mais alto do país. A informação foi confirmada em comunicado, que lembra que Campbell exerce o cargo de vice-assistente do Presidente e coordenador de Assuntos para Indo-Pacífico no Conselho de Segurança Nacional desde a posse de Biden. Ele é autor ou editor de dez livros, incluindo The Pivot: The Future of American Statecraft in Asia, que baseou políticas americanas para a região nos últimos anos.