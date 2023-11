Nobel da Paz iraniana envia mensagem da prisão

A ativista iraniana pelos direitos das mulheres Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, enviou uma mensagem de agradecimento de sua cela em Teerã: "A vitória não será fácil, mas é uma certeza".

Nesta mensagem, lida em francês pela sua filha - Kiana Rahmani - e publicada no site oficial do Nobel, a ativista e jornalista de 51 anos expressa a sua "mais sincera gratidão" ao Comitê Nobel norueguês, enquanto critica mais uma vez a obrigação imposta às mulheres do Irã de usar o véu e ataca fortemente as autoridades iranianas.

"O hijab obrigatório é a principal fonte de dominação e repressão na sociedade, para manter e perpetuar um governo religioso autoritário", declara por meio da sua filha de 17 anos, refugiada na França com o resto da família.