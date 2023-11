'Ninguém pode ignorar os resultados' das primárias, diz oposição da Venezuela

A oposição venezuelana reiterou, nesta quarta-feira (1º), seu apoio a María Corina Machado como sua candidata, apesar de estar inabilitada politicamente e de a Justiça ter invalidado as eleições primárias, das quais saiu vitoriosa.

"Nada, nem ninguém, pode ignorar os resultados e seus efeitos políticos e menos ainda desconhecer (...) os fatores democráticos. Todos nós que participamos das primárias, elegemos uma candidatura unitária que tem um mandato claro do povo venezuelano; que hoje as forças democráticas são lideradas por María Corina Machado; e que, com ela como candidata, vamos ganhar a eleição presidencial de 2024", disse Biagio Pilieri, membro da coalizão Plataforma Unitária Democrática (PUD), em entrevista coletiva.

As primárias para eleger o rival do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 2024 foram realizadas na forma de autogestão em 22 de outubro, com a participação de 2,4 milhões de eleitores, segundo seus organizadores, e a vitória de Machado com 92% dos votos.