Na Espanha, polícia flagra traficantes pulando de navio e jogando 100kg de cocaína no mar

As autoridades da Espanha, com apoio de autoridades portuguesas, detiveram passageiros clandestinos que pularam no mar com 100 quilos de cocaína de um navio procedente da Colômbia. Segundo informou na quarta-feira, 31, a Guarda Civil espanhola, a prisão ocorreu em águas do estreito de Gibraltar.

O barco, com contêineres de mercadorias, procedentes de Cartagena das Índias, na Colômbia, estava sendo monitorado por mar e por terra por membros das forças de segurança espanhola e por via aérea por um avião da Força Aérea Portuguesa, que colaborou na operação.

Os agentes observaram quando dois homens atiraram do barco três fardos, que posteriormente foram encontrados contendo cocaína, e pularam no mar, segundo comunicado da Guarda Civil. O "modus operandi" dos passageiros clandestinos consiste em viajar escondidos e em determinado momento da viagem se jogam ao mar junto com a droga para posteriormente serem resgatados por outro barco com o qual estão alinhados, segundo o comunicado.