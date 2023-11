Lucas Conceição e Eduardo Rodrigues conquistam ouro no atletismo do Pan

Conceição venceu com o tempo de 45,77 segundos em uma corrida realizada sob forte chuva no Estádio Nacional na capital chilena. O mexicano Luis Avilés levou a prata com 45,97.

Nos 110m com barreiras Eduardo Rodrigues subiu ao lugar mais alto do pódio após vencer a final com um tempo de 13,67 segundos superando o americano De'vion Wilson (13,78). O também brasileiro Rafael Henrique ficou com o bronze com o tempo de 13,04 segundos.

--- Atletismo

400m masculino:

1. Lucas Conceição (BRA) - ouro