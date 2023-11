Justiça eleitoral da Bolívia anula reunião partidária que definiu candidatura de Evo Morales

O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Bolívia anulou na terça-feira (31) uma reunião do partido do ex-presidente Evo Morales, do mês de setembro, que o proclamou candidato à presidência para as eleições de 2025 e determinou a convocação de um novo encontro.

O secretário de Câmara do TSE, Fernando Arteaga, disse que o tribunal eleitoral "decidiu rejeitar as determinações do 10º congresso nacional ordinário do MAS a respeito da eleição de sua atual diretoria".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Movimento Ao Socialismo (MAS) é o partido liderado por Morales, presidente da Bolívia entre 2006 e 2019, que se reuniu em setembro na região de Chapare.