Jordânia retira 'imediatamente' seu embaixador de Israel

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, várias manifestações de apoio aos palestinos ocorreram em Amã para pedir a anulação do tratado de paz entre Jordânia e Israel, assim como o fechamento da embaixada israelense.

A Jordânia, que faz fronteira com Israel e com a Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967, assinou este tratado de paz em 1994.

O rei da Jordânia, Abdullah II, pediu um "cessar-fogo imediato" durante uma cúpula no Cairo em 21 de outubro, criticando também o "silêncio global".

"A mensagem que o mundo árabe ouve é alta e clara: as vidas palestinas valem menos do que as vidas israelenses. As nossas vidas valem menos do que outras vidas", declarou ele.

