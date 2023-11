Israelenses convivem com o medo de um massacre na fronteira com o Líbano

No kibutz de Dafna, agricultores ordenham vacas pela segunda vez no dia para que não morram nesta colônia agrícola israelense a menos de dois quilômetros do Líbano, o espectro de um massacre parecido com o de 7 de outubro assombra aos civis.

A maioria dos 1.050 habitantes desta comunidade foram retirados do local para hotéis próximos e só restaram cerca de 15 homens, encarregados da segurança do kibutz.

Da estreita via da acesso a Dafna, que os israelenses chamam de "velha estrada do norte", é possível ver perfeitamente as posições do grupo libanês Hezbollah do outro lado da fronteira.