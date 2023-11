Getafe goleia time da 6ª divisão por 12-0 na Copa do Rei; Real Sociedad sofre para avançar

Menos problemas teve o Getafe: não tomou conhecimento do Tardienta, em jogo que teve como destaque o meia Óscar Rodríguez, autor de três gols.

A Real, que jogou com time misto, só conseguiu romper o esquema defensivo do Buñol no segundo tempo, com o gol do atacante Carlos Fernández (66').

O Getafe se classificou para a 2ª rodada da Copa do Rei nesta quarta-feira (1º), ao atropelar o modesto Tardienta, da 6ª divisão espanhola, com uma goleada por 12 a 0, enquanto a Real Sociedad sofreu para bater o Buñol (também da 6ª divisão) por 1 a 0.

O Mallorca também teve vida tranquila, com goleada por 4 a 0 sobre o Boiro (6ª divisão).

Mais cedo, o Sevilla confirmou o favoritismo e venceu o Quintanar (6ª divisão) por 3 a 0, enquanto o Celta goleou o Turégano (6ª divisão) por 4 a 0.

O time da Andaluzia construiu a vitória sem dificuldades, ao marcar com Rafa Mir (22'), Youssef En-Nesyri (40') e Adrià Pedrosa (90'+2), carimbando seu passaporte para a próxima fase do torneio.

Por sua vez, o Celta fez 2 a 0 no primeiro tempo com dois gols de Jonathan Bamba (12' e 33') e fechou o placar na etapa final com mais dois de Carles Pérez (61' e 71').

No primeiro jogo do dia, o Rayo Vallecano também se classificou com goleada, um 6 a 0 sobre o modesto Atlético Lugones, outro da 6ª divisão.

Já o Girona sofreu para bater o San Roque (4ª divisão) por 2 a 1, enquanto o Cádiz só conseguiu sua classificação sobre o Badalona (4ª divisão) nos pênaltis (4-2, após empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.