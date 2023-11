Gaza tem primeiras evacuações em dia de novo bombardeio a campo de refugiados

Dezenas de feridos e centenas de estrangeiros saíram, nesta quarta-feira (1º), de Gaza rumo ao Egito, na primeira evacuação desde o início da ofensiva israelense, que bombardeou pelo segundo dia consecutivo o maior campo de refugiados do território palestino. Um total de 76 feridos passaram de ambulância pela porta de Rafah, no sul do território, assim como 335 pessoas com passaportes estrangeiros, informou um funcionário egípcio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Trata-se da primeira vez que uma passagem é aberta no território, onde vivem quase 2,4 milhões de pessoas, desde o início da guerra, desencadeada em 7 de outubro pelo ataque letal de milicianos do grupo islamista palestino Hamas em território israelense.

Esta incursão deixou 1.400 mortos, a maioria civis, segundo o balanço israelense, que também reporta cerca de 240 pessoas levadas como reféns para Gaza. Em represália, Israel impôs um cerco total ao território de 362 km² e iniciou um bombardeio incessante desde então, que deixou 8.796 mortos, entre eles 3.648 crianças, segundo o Hamas. As esperanças geradas pela abertura temporária da passagem de Rafah e outras iniciativas a atenuar a situação dos civis se dissiparam rapidamente, com o anúncio de um novo bombardeio ao campo de refugiados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza. Este campo já tinha sido bombardeado na terça-feira, com o objetivo - cumprido - de "eliminar" um dos dirigentes do Hamas, envolvido no ataque de 7 de outubro, segundo o Exército israelense. A operação deixou 47 mortos, entre os quais estão sete reféns, três deles estrangeiros, segundo o Hamas, que está no poder na Faixa de Gaza desde 2007. O Ministério da Saúde de Gaza informou que o novo ataque deixou "dezenas de mártires e feridos".

Imagens da AFPTV mostram enorme destruição no local e socorristas afirmam que "famílias inteiras" morreram no bombardeio. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou estes bombardeios e se disse "horrorizado com a escalada de violência em Gaza", referindo-se explicitamente à "morte de palestinos, entre eles mulheres e crianças, em ataques aéreos israelenses em áreas residenciais do campo de Jabaliya".

O Exército israelense, que desde a sexta-feira faz incursões terrestres em Gaza, reportou, nesta quarta, 15 baixas em suas fileiras desde a terça-feira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartou esta semana qualquer trégua e prometeu prosseguir com a guerra contra o Hamas até "a vitória total", apesar das "perdas dolorosas" nos combates em Gaza.