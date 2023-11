Gaza tem corte 'total' nos serviços de telecomunicações

As conexões de internet e telefone foram cortadas nesta quarta-feira (1) na Faixa de Gaza, informou a operadora de telecomunicações palestina Paltel.

"Ao nosso bom povo no amado país, lamentamos anunciar que as comunicações e os serviços de internet foram completamente cortadas em Gaza", anunciou a 'Palestine Telecommunications Company' (Paltel) na rede social X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A organização Netblocks, que monitora a internet ao redor do mundo, confirmou que Gaza "está no meio de um novo apagão de internet com grande impacto para a última grande operadora remanescente, a Paltel".