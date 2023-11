Feridos e estrangeiros começam a deixar Gaza e seguir para o Egito

As primeiras ambulâncias com palestinos feridos saíram nesta quarta-feira (1º) de Gaza para transportar dezenas de pacientes até o Egito e centenas de estrangeiros aguardavam para deixar a região, depois que a fronteira foi aberta pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Os estrangeiros foram autorizados a entrar no terminal da passagem de Rafah às 7H45 GMT (4H45 de Brasília), depois que as autoridades egípcias anunciaram a abertura excepcional para permitir a entrada de quase 90 feridos e mais de 540 pessoas de vários países pelo único posto de fronteira em Gaza que não é controlado por Israel, no sul do enclave. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quase duas horas depois, as primeiras ambulâncias com feridos chegaram ao Egito, segundo uma fonte do serviço de fronteira.

"Estamos esgotados. Não conseguimos dormir nem comer", contou à AFP Umm Yusef, um palestino com passaporte egípcio que aguarda em Gaza. Uma fonte diplomática disse que a saída de estrangeiros foi possível graças a um acordo entre Egito, Israel e o Hamas, com a mediação do Catar, em coordenação com os Estados Unidos. A saída de estrangeiros acontece em um momento de intensificação da ofensiva de Israel, que começou depois que o grupo islamista palestino Hamas atacou o território israelense em 7 de outubro e matou 1.400 pessoas, a maioria civis. Os milicianos do Hamas também tomaram 240 pessoas como reféns, que foram levadas para Gaza, segundo as autoridades israelenses. Os bombardeios de represália de Israel mataram 8.796 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa em Gaza desde 2007.

Na terça-feira à noite, um bombardeio israelense contra o campo de refugiados palestinos de Jabaliya em Gaza deixou pelo menos 47 mortos. O Hamas anunciou que sete reféns, incluindo três estrangeiros, morreram no ataque. Israel informou que seus caças atacaram "um vasto complexo de túneis subterrâneos" e que o bombardeio matou um comandante do Hamas, identificado como Ibrahim Biari. O porta-voz do Exército israelense, Jonathan Conricus, disse que Biari foi "fundamental no planejamento e execução" do ataque de 7 de outubro.

O bombardeio contra um assentamento densamente povoado provocou uma grande cratera e a área próxima ficou coberta de poeira. Uma multidão se reuniu para retirar os blocos de cimento e metais retorcidos e tentar resgatar possíveis sobreviventes. Correspondentes da AFP relataram que ao menos 47 corpos foram retirados dos escombros e levados para um hospital.