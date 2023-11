Êxodo de afegãos com o fim do prazo para deixar o Paquistão

Centenas de milhares de afegãos que vivem no Paquistão enfrentavam, nesta quarta-feira (1º), o risco de detenções e deportações com o fim do prazo estabelecido pelo governo para que as pessoas sem documentos deixem o país, uma medida que provocou uma fuga em larga escala. O governo paquistanês estabeleceu o prazo até 1º de novembro para que 1,7 milhão de afegãos - que afirma que vivem de forma irregular no país - saíssem voluntariamente, sob pena de expulsão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Milhares de pessoas formaram uma fila de quase sete quilômetros na passagem de fronteira mais movimentada com o Afeganistão nesta quarta-feira.

As autoridades na província de Khyber-Pakhtunkhwa, onde vive a maioria dos migrantes afegãos, iniciarão uma grande operação para deter as famílias sem documentos que se recusam a sair do país, afirmou Feroz Jamal, porta-voz do governo provincial. Segundo a imprensa estatal, 49 centros de retenção devem ser abertos para processar e deportar os afegãos. Uma adolescente afegã de 14 anos, que a AFP optou por não identificar por motivos de segurança, afirmou que permanecerá no Paquistão o máximo de tempo possível, embora não tenha os documentos. "Não vamos voltar para casa, porque minha educação no Afeganistão seria interrompida por completo", declarou em Peshawar. "Nosso pai disse que, mesmo que as autoridades paquistanesas o prendam, não devemos partir". Milhões de afegãos se mudaram para o Paquistão nas últimas décadas, para fugir de conflitos violentos. Quase 600.000 entraram no país desde que o governo Talibã retornou ao poder em agosto de 2021. O Paquistão informou que as deportações, que têm grande apoio entre a população do país, segundo analistas, têm o objetivo de proteger o "bem-estar e a segurança" após um aumento expressivo dos atentados, que o governo atribui a combatentes que operam a partir do Afeganistão.

A ONG Human Rights Watch informou que os afegãos que esperam obter asilo em outros países correm o risco de deportação com o fim da validade de seus vistos para o Paquistão. Diante da magnitude do êxodo, as autoridades do lado afegão da fronteira ficaram sobrecarregadas na tentativa de registrar os que retornaram ao país.

Samiullah Samoon, diretor do serviço de imigração em Torkham, afirmou que a passagem de fronteira enfrenta "uma situação de emergência". Benafsha, de 35 anos e grávida de quatro meses do sétimo filho, espera que seu caso seja processado antes de uma transferência para sua província de origem, Kunduz. "Em Kunduz não temos terras, casa ou trabalho", declarou a afegã, que não tem documentos no Paquistão, apesar apesar de ter vivido no país quase toda sua vida.