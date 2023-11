Exército israelense anuncia morte de 16 soldados em Gaza desde 3ª feira

O Exército israelense informou, nesta quarta-feira (1º), que 16 de seus soldados morreram desde ontem na Faixa de Gaza, onde intensifica suas operações terrestres em sua guerra contra o movimento palestino Hamas.

Quinze soldados morreram dentro da Faixa de Gaza em combates com milicianos do Hamas, e outro morreu fora do território palestino. O Exército não ofereceu mais detalhes sobre este último.

As tropas israelenses enfrentam os milicianos do Hamas por terra em Gaza desde a sexta-feira, com apoio de bombardeios aéreos e fogo de artilharia, que mataram uma grande quantidade de civis palestinos nesse território.