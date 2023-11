Exército de Israel diz que atacou 11.000 alvos em Gaza desde início da guerra

O território palestino foi cenário nos últimos dias de batalhas entre as tropas terrestres israelenses e milicianos do Hamas, grupo que Israel anuncio que pretende eliminar após o ataque contra seu território em 7 de outubro que matou mais de 1.400 pessoas.

"Desde o início da guerra, as Forças Armadas atacaram 11.000 alvos pertencentes a organizações terroristas na Faixa de Gaza", afirma um comunicado militar.

Desde então, Israel bombardeia de modo incessante a Faixa de Gaza, onde o Ministério da Saúde do governo controlado pelo Hamas afirma que morreram mais de 8.500 pessoas, dois terços delas mulheres e menores de idade.

O Exército israelense também divulgou nesta quarta-feira os nomes de mais nove soldados que morreram em combate no território palestino, o que eleva a 326 o número de militares falecidos desde o ataque do Hamas.

Na terça-feira, as Forças Armadas anunciaram as mortes de dois soldados durante operações no norte de Gaza.

