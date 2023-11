Detentos no Equador ameaçam reter guardas e pedem transferência de presos

O organismo que administra as prisões no Equador (SNAI) denunciou nesta quarta-feira (1º) que presos de gangues criminosas ameaçaram reter guardas penitenciários, exigindo uma transferência em massa, o que já aconteceu em prisões violentas do país.

"Ocorreram incidentes em alguns Centros de Privação de Liberdade, devido a ameaças de um grupo de criminosos organizados (...) com o objetivo de pressionar por um traslado em massa" de detentos ligados a essa gangue, informou o SNAI em comunicado.

O organismo não especificou se há guardas retidos nem em quantas prisões ocorreram as ameaças. Também não mencionou a gangue que exige a transferência de presos, uma ação que em outras ocasiões resultou em massacres devido a confrontos entre detentos.