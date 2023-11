Copom reduz Selic em 0,5 ponto percentual, a 12,25% (oficial)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aplicou um novo corte na Selic, sua taxa básica de juros, nesta quarta-feira (1º), situando-a em 12,25%, diante da evolução do "processo de desinflação", informou a instituição em nota.

Trata-se da terceira vez consecutiva que o Copom reduz a Selic desde o início do ciclo de baixas, em agosto, de acordo com a expectativa do mercado, e atento às adversidades no cenário internacional.