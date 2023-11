Comunicado do Business Wire :The Nature Conservancy

Hoje, The Nature Conservancy revelou os vencedores de seu Concurso de Fotografia de 2023, apresentando imagens que ajudam a nos conectar com o poder e o perigo do mundo natural, fotos em close de criaturas grandes e pequenas, paisagens em pintura de todas as estações e cenas incríveis de exploração na terra e no mar. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231101584675/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine GRAND PRIZE // Tibor Litauszki, Hungary // Underwater shot of an alpine newt feeding atop a mass of frog's eggs

O concurso deste ano dobrou o número de categorias e notou um enorme aumento no volume de inscrições de modo impressionante, desde um sereno recife de coral na Guatemala até um par de tigres no meio de uma briga na Índia. Um prestigiado júri que incluía os fotógrafos Javier Aznar, Smita Sharma, Morgan Heim e o renomado fotógrafo de história natural Frans Lanting selecionou os vencedores entre mais de 80.000 fotógrafos individuais e mais de 189.000 inscrições, um enorme aumento quanto ao pouco mais de 100.000 inscrições em 2022, de 191 países e territórios. O grande prêmio de 2023 será concedido a Tibor Litauszki, da Hungria, pela sua fotografia subaquática de uma salamandra comendo ovos de rã que acabaram de ser postos. "Nosso concurso anual de fotografia é uma inspiração. Fotógrafos de todos os âmbitos da vida ajudaram a dar voz à natureza, e nos mostraram o que era importante para eles", disse Alex Snyder, Diretor do Concurso Global de Fotografia de 2023 e Coordenador de Júri. "Os jurados e eu fomos levados a uma viagem visual enquanto examinávamos milhares de imagens de amadores e profissionais. Estas imagens impactantes destacaram não só o poder da fotografia, mas também a importância dos esforços mundiais da The Nature Conservancy na conservação." Os jurados irão conceder mais de US$ 25 mil em prêmios em dinheiro. Além do vencedor do Grande Prêmio, que irá receber um kit de câmera no valor de US$ 5 mil, o júri também selecionou um primeiro, segundo e terceiro colocados para cada categoria, além de menções honrosas. "Quer você seja um cientista coletando dados em campo ou um fotógrafo que capta as maravilhas do mundo natural, somos todos conservacionistas", disse Meg Goldthwaite, Diretora de Marketing e Comunicações da The Nature Conservancy. "Nossa terra está cheia de beleza e perigo, de poder e riscos, e estas imagens ilustram como proteger e restaurar a natureza deve ser uma prioridade máxima para todos nós. Cada um de nós tem um papel a desempenhar no combate às crises das mudanças climáticas e da perda de biodiversidade." Prêmios adicionais nas seguintes categorias foram concedidos a:

Prêmios de JuradosEscolha do famoso jurado, Cole Sprouse - Hermis Haridas, EAU (@Hermis.haridas) Oceanos1o lugar - Estebane Rezkallah, França (@panchovilaaa) 2o lugar - Bambang Wirawan, Indonésia (@bro_matra) 3o lugar - Giovanni Allievi, Itália Pessoas e Natureza1o lugar - Michael Hegyi, EUA (@michaelhegyiphoto) 2o lugar - Mano Aliczki, Hungria (@manoaliczkiphoto) 3o lugar - Randall Hudson, EUA (@kcstorys) Menção honrosa - Narayan Malu, Índia Menção honrosa - Fatih Yilmaz, Turquia (@rotadefterim) Menção honrosa - Md. Safayet Hossain Shanto, Bangladesh (@safayethossainshanto2017)

Plantas e Fungos1o lugar - José Pereyra Lucena, Argentina (@josepereyralucena) 2o lugar - Vittorio Ricci, Itália 3o lugar - Ashley Sykes, Austrália (@Ausmashmash) Menção honrosa - Gero Heine, EUA (@geroheinephotography) Menção honrosa - Mohammed Salman, Índia Água Doce1o lugar - Jeanny Tang, Hong Kong 2o lugar - Alan Taylor, EUA (@alantaylorphotography) 3o lugar - Rubens Rebouças, Brasil (@rubensreboucas) Menção honrosa - Jorge Castro Urbiola, México (@thesantogrial) Menção honrosa - Gianluca Gianferrari, Itália (@camouflajj) Terras1o lugar - Alessandro Carboni, Itália (@alessandro_carboni) 2o lugar - Roberto Valdez, Equador (@robinski__) 3o lugar - Adam Mowery, EUA (@adammoweryphoto) Menção honrosa - Cosmin Ovidiu Stan, Romênia (@cosminstan.ro) Menção honrosa - Bruce Hogle, EUA