Comunicado do Business Wire :Saudi Fund for Development

O diretor executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), S. Ex.ª o Sultão Al-Marshad, assinou hoje um novo acordo de empréstimo para desenvolvimento no valor de US$ 100 milhões, marcando a primeira presença do Fundo no país, com o governador da Província de Córdoba, S. Ex.ª Juan Schiaretti, e o governador da Província de Santa Fé, S. Ex.ª Omar Perotti, para ajudar a financiar o projeto do aqueduto interprovincial Santa Fé - Córdoba (Fase 1, Bloco B-C) na Argentina, por meio do SFD. A cerimônia de assinatura ocorreu na sede do SFD em Riad, Arábia Saudita.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231101825896/pt/

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

SFD CEO Sultan Al-Marshad (right) signs a new USD $100 million development agreement with Argentina Province Governors Juan Schiaretti (Córdoba) and Omar Perotti (Santa Fe) (Photo: AETOSWire)