Comunicado do Business Wire :LambdaTest

Para aplicações híbridas, esta ferramenta permite a inspeção leve de elementos de visualização na web, oferecendo uma visão abrangente. Além disto, simplifica o processo de reinicialização para aplicativos de desenvolvedor com diversos ambientes, ao oferecer um recurso conveniente de reinicialização com um clique. O Intelligent UI Inspector garante uma melhor experiência de usuário através de uma interface intuitiva e centrada no usuário, que se alinha à necessidade de uma experiência mais compatível e direta para todas as suas funcionalidades.

Mayank Bhola, Co-fundador e Chefe de Produto da LambdaTest, disse: "A introdução do nosso Intelligent UI Inspector é um passo para aperfeiçoar ainda mais a experiência de teste para nossos usuários de dispositivos reais. Ao otimizar fluxos de trabalho e priorizar a precisão, o objetivo é capacitar empresas para elevar a qualidade de seus produtos e simplificar seus processos de teste com confiança. Ao identificar e solucionar com rapidez problemas de interface do usuário, garantindo uma interface consistente, responsiva e visualmente atraente, o UI Inspector serve como uma ferramenta fundamental para as empresas proporcionarem uma experiência de usuário perfeita a seus clientes,"

