Comunicado do Business Wire :Corebridge Financial

A Laya Healthcare, que é a segunda maior provedora de seguros de saúde na Irlanda, é uma agente geral de gerenciamento de serviço completo com sede em Cork, Irlanda, e oferece uma ampla variedade de produtos e serviços inovadores de seguro de saúde na Irlanda, juntamente com seguro de vida e seguro de viagem.

A Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG) anunciou hoje que concluiu com sucesso a venda anunciada anteriormente da Laya Healthcare Limited ("Laya Healthcare") para uma subsidiária da AXA S.A. ("AXA").

Sobre a Corebridge Financial

A Corebridge Financial, Inc. torna possível para mais pessoas tomarem medidas em suas vidas financeiras. Com mais de US$ 370 bilhões em ativos sob gestão e administração até 30 de junho de 2023, a Corebridge Financial é uma das maiores provedoras de soluções de aposentadoria e produtos de seguros nos Estados Unidos. Temos orgulho de nos associar a profissionais financeiros e instituições para ajudar indivíduos a planejar, economizar e alcançar um futuro financeiro seguro. Para obter mais informações, acesse corebridgefinancial.com e siga-nos no LinkedIn e YouTube.

Sobre a AIG

O American International Group, Inc. (AIG) é uma organização líder global em seguros. As empresas membros da AIG fornecem soluções de seguros que ajudam empresas e indivíduos em cerca de 70 países e jurisdições a proteger seus ativos e gerenciar riscos. Para obter informações adicionais, acesse www.aig.com. As ações ordinárias da AIG estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York.

AIG é o nome de marketing para as operações mundiais do American International Group, Inc. Todos os produtos e serviços são escritos ou fornecidos por subsidiárias ou afiliadas do American International Group, Inc. Os produtos ou serviços podem não estar disponíveis em todos os países e jurisdições, e a cobertura está sujeita a requisitos de subscrição e ao idioma real da apólice. Produtos e serviços que não sejam de seguros podem ser fornecidos por terceiros independentes. Determinadas coberturas de acidentes patrimoniais podem ser fornecidas por uma seguradora de linhas excedentes. As seguradoras de linhas excedentes geralmente não participam de fundos de garantia estaduais e, portanto, os segurados não são protegidos por esses fundos.

