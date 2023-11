Com retirada na Cisjordânia, governo já repatriou 1.443 brasileiros das áreas de conflito

O Ministério das Relações Exteriores anunciou que 33 brasileiros que estavam na Cisjordânia e haviam manifestado interesse na repatriação foram resgatados nesta quarta-feira, dia 1º. Brasileiros de 12 famílias - 12 homens, 10 mulheres e 11 crianças - foram conduzidos em ônibus e vans alugados pela Representação Brasileira em Ramallah até a cidade de Jericó.

"Os veículos foram identificados com a bandeira do Brasil. Para fins de segurança, as placas, trajetos e listas de passageiros foram informados às autoridades da Palestina e de Israel", declarou o embaixador da Representação Brasileira em Ramallah, Alessandro Candeas, em nota divulgada pelo Itamaraty.

Em Jericó, os brasileiros realizaram os processos de migração e foram direcionados para cruzar a fronteira com a Jordânia, onde embarcaram em outro ônibus e foram levados até a capital Amã. Lá, embarcaram em uma aeronave do governo federal, com destino à Base Aérea de Brasília.