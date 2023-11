Clã Trump começa a depor em julgamento que ameaça seu império

Além do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, três dos seus filhos irão depor a partir desta quarta-feira (1º) no julgamento civil que decorre em Nova York por fraude financeira e que ameaça seu império imobiliário.

Se tudo correr conforme o planejado, os depoimentos do clã familiar começam nesta quarta-feira com Donald Trump Jr., de 45 anos, e continuam na quinta-feira com Eric Trump, de 39.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ambos são vice-presidentes executivos da Organização Trump, um conglomerado de diversas empresas que administram arranha-céus residenciais e comerciais, hotéis de luxo e campos de golfe em todo o mundo.