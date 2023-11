Chefe da ONU 'horrorizado' com bombardeio a campo de refugiados em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou os ataques aéreos israelenses contra o campo de refugiados de Jabaliya, na Faixa de Gaza, disse seu porta-voz nesta quarta-feira (1º).

"O secretário-geral está horrorizado com a escalada da violência em Gaza, incluindo as mortes de palestinos, entre eles mulheres e crianças, em ataques aéreos israelenses em áreas residenciais do campo de refugiados de Jabaliya", disse o porta-voz Stephane Dujarric.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Guterres, acrescentou, "reitera que todas as partes devem respeitar o direito humanitário internacional, incluindo os princípios da diferenciação, proporcionalidade e precaução".