Charles III continua visita ao Quênia após condenar abusos coloniais

É a primeira visita de Charles III como rei a um país da Commonwealth e ocorre antes da celebração, em dezembro, do 60º aniversário da independência do Quênia da coroa britânica.

O monarca, de 74 anos, afirmou na terça-feira (31) que "não pode haver desculpas" para as atrocidades cometidas pelo Império Britânico no Quênia, mas se absteve de pedir perdão formalmente, como solicitam algumas vozes.

O rei Charles III saudou nesta quarta-feira (1º), em Nairóbi, os veteranos das duas guerras mundiais em seu segundo dia de visita ao Quênia, após condenar na véspera os abusos britânicos da época colonial neste país do leste da África.

Ruto destacou que "a coragem e a disposição" do rei Charles para "lançar luz sobre algumas verdades incômodas" pode ser o primeiro passo para alcançar "progressos, além das vacilantes e equívocas" medidas adotadas nos últimos anos.

"Nada disto pode mudar o passado, mas, ao encararmos a nossa história com honestidade e abertura, talvez possamos mostrar a força da nossa amizade atual e, ao fazer isso, espero que possamos continuar construindo uma relação cada vez mais estreita nos próximos anos", disse.

O soberano depositou na terça-feira uma coroa de flores sobre o túmulo do soldado desconhecido em um jardim, no qual, em dezembro de 1963, uma bandeira do Quênia substituiu a "Union Jack" britânica. Também participou de um jantar de Estado com o presidente William Ruto.

Após concluir o programa de dois dias na capital, o casal real viajará para a cidade portuária de Mombaça (sul), onde Charles III - engajado em questões ambientais - visitará uma reserva natural e se reunirá com representantes religiosos.

"Enfrentar o obscuro passado do Império" foi a manchete de capa do jornal queniano "The Standard" nesta quarta.

O "The Star" qualificou como "irrealistas" os pedidos de reparação. "O que o rei Charles poderia reparar hoje?", questionou um editorial, sugerindo, no entanto, que o soberano poderia contribuir com a restituição de bens espoliados.

Organizações quenianas de antigos combatentes e de defesa dos direitos humanos esperavam que as autoridades britânicas pedissem desculpas pelas atrocidades cometidas durante a época colonial (1895-1963).