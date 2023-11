Câmara dos EUA vota por não expulsar congressista de origem brasileira George Santos

A votação para expulsar Santos foi rejeitada com um resultado de 213 votos contra e 179 a favor

Crédito: Ike Hayman/U.S. House Office of Photography

O congressista republicano George Santos, de origem brasileira e processado por acusações federais de roubo de doadores, permanecerá na Câmara de Representantes dos Estados Unidos após uma votação para expulsá-lo fracassar, nesta quarta-feira (1º).

Membros do seu partido procuraram se distanciar de Santos, que admitiu ter mentido para os eleitores, inventando grande parte de sua história de vida, incluindo suas credenciais universitárias e experiência de trabalho, e se recusou a renunciar quando a distorção dos fatos veio à tona.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, os republicanos têm atualmente uma maioria frágil de quatro assentos dos 435 na Câmara baixa. Assim, perder um membro dificultaria ainda mais a aprovação de leis e o trabalho do novo presidente do Congresso, Mike Johnson.