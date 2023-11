Brasil se consolida no 2º lugar do quadro de medalhas do Pan; EUA é líder isolado

Os Estados Unidos se isolaram ainda mais no primeiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023 com 84 medalhas de ouro, enquanto o Brasil se consolidou na segunda colocação com 39 medalhas de ouro, quatro a mais que o Canadá, que está em terceiro com 35, assim como o México (4º).

