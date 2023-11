Bombardeios a campos de refugiados em Gaza podem constituir 'crimes de guerra', diz ONU

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos afirmou, nesta quarta-feira (1), que os bombardeios mortais de Israel contra o maior campo de refugiados da Faixa de Gaza poderiam "constituir crimes de guerra".

"Em vista do alto número de vítimas civis e do alcance da destruição por causa dos bombardeios israelenses no campo de refugiados de Jabaliya, tememos seriamente que estes ataques desproporcionais possam constituir crimes de guerra", publicou o gabinete do Alto Comissário na plataforma X (antigo Twitter).