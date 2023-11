Betis e Getafe goleiam por 12-1 e 12-0 na Copa do Rei

A vítima do Betis foi o Hernán Cortés, de Extremadura e que joga no Regional (sexta divisão do futebol espanhol), a quem aplicou um sonoro 12 a 1.

O Betis e o Getafe atropelaram seus adversários nesta quarta-feira (1º) pela primeira rodada da Copa do Rei com goleadas históricas e avançaram para a próxima fase.

A equipe andaluza avançou à segunda fase do torneio junto com o Athletic Bilbao, que venceu por 2 a 1 o Rubí, outro time do Regional, com uma dobradinha de Malcolm Adu (50' e 56'). Um gol de Marc Rodríguez para o Rubí (87') animou os minutos finais da partida.

Mais cedo o Getafe se classificou para a 2ª rodada, ao atropelar o modesto Tardienta, da 6ª divisão espanhola, com uma goleada ainda mais cruel do que a do Betis: 12 a 0. Entre os artilheiros, Óscar Rodríguez se destacou com um hat-trick.

Já a Real Sociedad sofreu para bater o Buñol (também da 6ª divisão) por 1 a 0.

A Real, que jogou com time misto, só conseguiu romper o esquema defensivo do Buñol no segundo tempo, com o gol do atacante Carlos Fernández (66').

Menos problemas teve o Getafe: não tomou conhecimento do Tardienta, em jogo que teve como destaque o meia Óscar Rodríguez, autor de três gols.

O Mallorca também teve vida tranquila, com goleada por 4 a 0 sobre o Boiro (6ª divisão).