Bayern cai na Copa da Alemanha para time da 3ª divisão; Leverkusen e Dortmund avançam

O Bayern de Munique foi eliminado da Copa da Alemanha na fase de 16-avos de final nesta quarta-feira (1º), ao ser derrotado por 2 a 1 pelo FC Sarrebrück, clube da 3ª divisão do país.

Thomas Müller abriu o placar para o Bayern aos 16 minutos, mas o Sarrebrück empatou no final do primeiro tempo com Patrick Sontheimer (45'+3) e conseguiu a virada com Marcel Gaus (90'+6) nos acréscimos da segunda etapa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Podemos encontrar vários motivos para a nossa derrota ao longo dos 90 minutos. Tivemos muitas chances que deveríamos ter aproveitado, mas temos que dar os parabéns ao Saarbrücken pelo seu jogo e sua determinação", lamentou Müller.