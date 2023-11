Bayer Leverkusen vence Sandhausen (5-2) e vai às oitavas da Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen precisou suar muito para se classificar para as oitavas de final da Copa da Alemanha, ao derrotar o Sandhausen por 5 a 2 na noite desta quarta-feira (1º), no estádio do time que atualmente disputa a 3ª divisão.

Os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso ficaram em vantagem com gols de Exequiel Palacios (aos 21 minutos de pênalti) e Jonathan Tah (54'), mas o Sandhausen empatou em duas ocasiões por meio de Christoph Erlich (50') e Yassin Ben Balla (57').

Depois de muita indefinição e suspense, Adam Hlozek colocou o Leverkusen na frente pela terceira vez aos 85 minutos e Amine Adli ainda teve tempo de marcar duas vezes nos últimos instantes da partida (88' e 90'+2), tranquilizando sua equipe.