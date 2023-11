Arsenal e Manchester United são eliminados da Copa da Liga Inglesa

O treinador espanhol Mikel Arteta, com foco na Premier League e na Liga dos Campeões, optou por colocar em campo jogadores que costumam ficar no banco, mas esse rodízio não rendeu um bom resultado para os 'Gunners', que foram amplamente superados.

Eles dominaram o duelo das estatísticas no primeiro tempo, mas foram os 'Hammers' que desceram para o vestiário em vantagem no intervalo.

Após um escanteio cobrado por Jarrod Bowen, a bola desviou no zagueiro Ben White e acabou marcando contra aos 16 minutos.

No início da segunda etapa, Mohammed Kudus mandou entre as pernas do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães para ampliar (50'). Dez minutos depois, um chute de Bowen fez 3 a 0 (60') em chute que desviou na defesa do Arsenal.

Arteta tentou reagir ao longo da partida, colocando Bukayo Saka, o ex-Hammer Declan Rice e o capitão Martin Odegaard. Este último diminuiu para o Arsenal, já nos últimos instantes (90'+6).

O outro jogo de destaque do dia aconteceu em Old Trafford, onde o Manchester United sofre uma dura derrota em casa (3-0) para o Newcastle, com gols do paraguaio Miguel Almirón (28'), Lewis Hall (36') e Joe Willock (60').

O Newcastle, que no final de setembro já havia eliminado o Manchester City neste torneio, se vingou assim da equipe que o derrotou na final da Copa da Liga Inglesa na temporada passada.