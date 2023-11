Argentina adia para 2024 aumento de impostos sobre combustíveis para evitar impacto nos preços

Na terça-feira (31), expirou um acordo de preços com petrolíferas que ordenava aumentos de quase 10% a partir desta quarta-feira, elevando o valor da gasolina premium para quase 400 pesos (US$ 1,10 ou R$ 5,50, na cotação atual).

"O Estado não aumenta sua participação nos impostos para que a gasolina não aumente mais do que o devido", disse o ministro da Economia e candidato presidencial, Sergio Massa, em uma mensagem divulgada pela sua pasta.

De acordo com o cronograma fiscal do setor, o aumento do imposto sobre os combustíveis deve ser aplicado em janeiro, abril, julho e outubro de cada ano.

O adiamento ocorre em um momento em que a escassez destes produtos se normaliza lentamente na Argentina, obrigando consumidores a fazerem longas filas nos postos de abastecimento.

O governo acusou as petrolíferas de especularem para forçar um aumento quando a produção alcançou em setembro os 645 mil barris diários de petróleo, uma melhora de 7% em relação ao mesmo mês em 2022.

"Nas últimas horas ouvimos pedidos de aumento de 40%, muito acima da realidade que um setor, um dos grandes vencedores da economia argentina, precisava para continuar investindo", acrescentou Massa.

As petroleiras alegaram que esta escassez está relacionada à diminuição da disponibilidade de petróleo devido a paradas programadas em duas refinarias, um pico sazonal de consumo e maior demanda do campo em um período no qual ocorre o plantio da soja e do milho e a colheita do trigo.