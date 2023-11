A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

LA PAZ (Bolívia) - No Dia de Todos os Santos, milhares de bolivianos vão aos cemitérios para receber as almas de seus entes queridos falecidos - 14H00

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (México) - Preparativos para o Dia dos Mortos - (até 2 de Novembro)

(+) PANAMÁ (Panamá) - Canal do Panamá reduzirá passagem de navios por seca desde sexta-feira - (até 3)

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Lançamento da nova música dos Beatles, "Now and then" -

(+) REINO UNIDO - Previsão da tempestade Ciaran trará ventos fortes e chuva para partes da Grã-Bretanha e França -

(+) GENEBRA (Suíça) - Organização Meteorológica Mundial divulga relatório anual -

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Início da 3ª fase do despejo de água de Fukushima -

TÓQUIO (Japão) - Salão do automóvel Japan Mobility Show, sucessor do "Tokyo Motor Show" - (até 5 de Novembro)

SEXTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

Europa

(+) MADRI (Espanha) - Rei Felipe VI recebe presidente eleito do Equador Daniel Noboa - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, faz o primeiro discurso televisionado desde o início da guerra Israel-Hamas - 11H00

(+) ISRAEL - Visita do secretário de Estado americano Antony Blinken -

SÁBADO, 4 DE NOVEMBRO DE 2023

América

(+) MÉXICO (México) - Parada do Dia dos Mortos - 18H00

(+) CARACAS (Venezuela) - Marcha pró-palestinos organizada por partido do governo -

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) - Protesto em apoio aos palestinos - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) IRÃ - Protestos pelo 44º aniversário de ataque à embaixada dos EUA em Teerã -

DOMINGO, 5 DE NOVEMBRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial de Conscientização sobre os Tsunamis -

TERÇA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2023

América

SANTIAGO (Chile) - Apresentação do texto final da proposta sobre o novo projeto de Constituição - 17H00

Europa

HAIA (Países Baixos) - Venezuela recorre da investigação em curso do Tribunal Penal Internacional sobre possíveis crimes contra a humanidade - 06H00 (até 8)

Oriente Médio e África do Norte

TÂNGER (Marrocos) - Audiência no caso de oito suspeitos acusados em abuso sexual que envolve magnata francês Jacques Bouthier -