Wall Street fecha em leve alta um mês de outubro negativo

A bolsa de valores de Nova York fechou em leve alta nesta terça-feira (31), a última sessão de um mês de outubro marcado pelo desempenho negativo, antes da decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, sobre as taxas de juros.

"Penso que não haverá mudanças", resumiu Jack Ablin, da Cresset.

A faixa dos juros de referência está entre 5,25 e 5,50% desde o fim de julho, depois de 11 altas desde março de 2022. Com esse movimento, o Fed tentou encarecer o crédito para esfriar o consumo e os investimentos, e, assim, as pressões sobre os preços.

Ablin não acredita que o Fed volte a elevar as taxas no que resta deste ano ou no início do próximo. "Nos resultados de empresas do terceiro trimestre é possível observar sinais de fadiga do consumidor", argumentou o analista.

Esta perda de dinâmica de consumo se refletiu, nesta terça, no índice desconfiança do Conference Board para outubro.

A confiança dos consumidores americanos na economia voltou a cair, pelo terceiro mês consecutivo, apesar de bons indicadores macroeconômicos.

O índice do Conference Board que mede este parâmetro da economia caiu para 102,6 pontos, indicou hoje a entidade. Em setembro, a medição lançou 104,3 pontos, segundo dados revisados para cima.