Vini Jr. renova com o Real Madrid até 2027

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (31) a renovação do contrato do atacante brasileiro Vinícius Júnior por quatro anos, até 2027.

"O Real Madrid C. F. e Vini Jr. alcançaram um acordo para a ampliação do contrato do jogador, que permanece vinculado ao clube até 30 de junho de 2027", informou a equipe merengue em um comunicado.

O atacante de 23 anos, que tinha contrato até o fim da atual temporada, se tornou um dos pilares do elenco merengue nas últimas seis temporadas, desde que chegou ao clube em 2018, procedente do Flamengo.