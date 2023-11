Tempestade Pilar causa fortes chuvas na América Central e aumenta alerta de inundações

"A tempestade ainda avança em nossa direção, [mas] há uma frente fria que não permite que ela chegue ao território", declarou o ministro salvadorenho do Meio Ambiente, Fernando López.

Com ventos sustentados de 85 km/h, Pilar estava a cerca de 245 quilômetros da costa salvadorenha na manhã desta terça-feira e se deslocava lentamente na direção nordeste a uma velocidade de 6 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

A tempestade tropical Pilar causou fortes chuvas na América Central nesta terça-feira (31), em seu lento deslocamento a partir do Oceano Pacífico, enquanto os serviços meteorológicos monitoravam a formação de outro ciclone tropical no Caribe.

No departamento de La Libertad, 35km ao sul de San Salvador, pescadores tiveram que paralisar suas atividades, enquanto equipes de resgate permaneceram vigilantes.

A tempestade chega à América Central 25 anos depois do furacão Mitch, que deixou cerca de 9.000 mortos e perdas milionárias nos países da região.

Desde o domingo (29), Pilar provoca chuvas com "intensidades variáveis" na maior parte do território salvadorenho, que decretou "Estado de Emergência" e está sob alerta vermelho.

O ministro López disse que as chuvas continuarão no país, alertando para o "risco" de deslizamentos de terra que podem obstruir as estradas e de transbordamentos de rios que podem "causar inundações".

Devido à frente fria e de acordo com as projeções do NHC, na quarta-feira (1º), "a tempestade começará a se afastar" da costa centro-americana em direção ao Pacífico, disse López.

Com 6,6 milhões de habitantes, El Salvador é vulnerável a deslizamentos de terra e inundações em 87% do território de 20.742 km2, segundo agências da ONU.