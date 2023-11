Tempestade Pilar causa emergência por chuvas na América Central

A tempestade tropical Pilar causava nesta terça-feira (31) chuvas fortes e se aproximava do litoral da América Central, em seu deslocamento lento a partir do Pacífico, enquanto os serviços meteorológicos monitoravam a formação de outro ciclone tropical no Caribe.

Com ventos de 85 km/h, Pilar se encontrava nesta tarde a cerca de 190 km da costa de El Salvador e se deslocava lentamente na direção nordeste, a uma velocidade de 6 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

"Pilar poderia se aproximar um pouco mais dos litorais de El Salvador e Nicarágua" na madrugada desta quarta-feira, e começará a se mover "para o oeste-sudoeste longe da terra [firme] na quinta-feira", detalhou o NHC em seu relatório.