Sultan al Jaber, o metódico empresário do petróleo no comando da COP28

Sultan al Jaber se diz surpreso ao saber que é acusado por ambientalistas de assumir uma posição ambígua em relação à mudança climática. Em público, as palavras deste empresário do petróleo e político de 50 anos são redigidas com cautela e pronunciadas de forma quase monótona. Mas, fora dos holofotes, este homem magro relaxa, sorri, fala com mais liberdade e deixa transparecer a sua frustração diante das acusações de que é o cavalo de troia da indústria petrolífera na COP28, que começa no próximo mês em Dubai.

A lista das suas funções é longa e, para alguns, contraditória: CEO da empresa de petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), ministro da Indústria e Tecnologias Avançadas, emissário climático e presidente da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. "As pessoas que me acusam de conflito de interesses não conhecem a minha trajetória", disse ele em entrevista à AFP em julho. "Dediquei grande parte da minha carreira ao desenvolvimento sustentável, à gestão de projetos e às energias renováveis", defendeu. A sua experiência é diferente de seus antecessores e de outros empresários do petróleo: representou os Emirados Árabes Unidos em várias cúpulas sobre o clima e fundou a empresa nacional de energias renováveis Masdar em 2006, cujo conselho de administração ele preside. A empresa tem agora o dobro da capacidade instalada de energias renováveis no mundo do que a gigante francesa TotalEnergies. Em 2016, ele foi nomeado diretor-geral da petrolífera estatal com a missão de "descarbonizar a ADNOC e prepará-la para o futuro". Mas centenas de ONGs o criticam por ser um homem do setor de combustíveis e pedem que se demita da ADNOC ou da COP28.

As reformas necessárias da cúpula do clima "estão comprometidas pela presença de um líder de uma empresa de petróleo no comando", escreveram uma centena de parlamentares americanos e europeus em maio. Mas é também uma virtude, afirma um negociador europeu, já que o consenso deve chegar a quase 200 países, incluindo os reinos petrolíferos do Golfo. O seu perfil como empresário do petróleo chama muito mais a atenção da mídia do que o de seus antecessores.

Ciente de que a sua imagem e o resultado da COP28 repercutirão no prestígio dos Emirados, ele contratou uma experiente equipe de profissionais da comunicação, em sua maioria anglo-saxônicos. "Toda a minha vida está organizada em torno de indicadores-chave de desempenho, é assim que administro as minhas empresas", insistiu. "Pragmático" e "realista", a sua função é "entregar" resultados "reais" para "manter ao alcance a meta de 1,5ºC (de aquecimento do planeta)".