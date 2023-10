Separatistas do Mali afirmam controlar acampamento evacuado pela ONU em cidade estratégica

A rebelião separatista predominantemente tuaregue no norte do Mali anunciou, nesta terça-feira (31), ter tomado um acampamento recentemente evacuado pela Missão de Estabilização da ONU (Minusma) na cidade estratégica de Kidal.

Em julho, os militares que tomaram o poder pela força no Mali em 2020 exigiram a saída da Minusma, mobilizada desde 2013 neste país africano mergulhado em uma profunda crise econômica e ameaçado pela atividade de organizações "jihadistas".

A retirada da Minusma de seus acampamentos agravou as rivalidades pelo controle do território entre grupos armados presentes no norte.

Os grupos separatistas, com presença majoritária dos tuaregues, retomaram as hostilidades contra o Estado central, e o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (GSIM), afiliado à Al-Qaeda, multiplicou os ataques contra posições militares.

bur-sd-lal/ybl/js/mb/aa/tt