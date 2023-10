'Salvem as crianças de Gaza', gritam manifestantes no Congresso dos EUA

Primeiro, várias pessoas sentadas atrás de Blinken e Austin levantaram, em silêncio, as mãos manchadas com tinta vermelha para simbolizar o sangue derramado na Faixa de Gaza. Com intervalo de alguns minutos, um deles se levantava para protestar.

"Vocês deveriam ter vergonha!", "Cessar-fogo já!", "Salvem as crianças de Gaza!", gritaram manifestantes no Congresso dos Estados Unidos, nesta terça-feira (31), durante comparecimento dos secretários de Estado, Antony Blinken, e da Defesa, Lloyd Austin, a uma audiência sobre a ajuda a Israel e à Ucrânia.

"Os palestinos não são animais!", bradou um dos manifestantes. "Salvem as crianças de Gaza!", "Vocês deveriam ter vergonha!", gritou outro.

Uma pessoa usava uma jaqueta que dizia "Parem de financiar o genocídio".

Blinken teve de interromper seu discurso diversas vezes enquanto os manifestantes eram escoltados para fora da sala pela polícia.

Há dez dias, o presidente Joe Biden pediu ao Congresso um pacote de mais de US$ 105 bilhões (R$ 2,6 trilhões na cotação atual), incluindo US$ 14,3 bilhões (R$ 72,2 bilhões na cotação atual) em ajuda para Israel.

Na Faixa de Gaza, estão sendo travados "duros combates terrestres" contra o grupo islamista Hamas, informou hoje o Exército israelense, que avança lentamente entre as ruínas do território palestino, onde se agrava a situação humanitária, descrita como "desastrosa" pela ONU.

O governo israelense declarou uma guerra para "aniquilar" o Hamas depois que comandos do grupo no poder na Faixa de Gaza se infiltraram no sul de Israel, em 7 de outubro, para cometer um ataque de violência sem precedentes desde a criação do Estado, em 1948, deixando 1.400 mortos, a maioria civis.