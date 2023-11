Possível Copa na Arábia Saudita preocupa grupos de defensa dos Direitos Humanos

Grupos a favor dos Direitos Humanos pediram "medidas vinculativas" depois que a Austrália se retirou da disputa para sediar a Copa do Mundo de 2034 e deixou a Arábia Saudita como candidata única para organizar o torneio, com o apoio oficial da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

A Fifa abriu prazo para apresentação de candidaturas voltadas a Ásia e Oceania para receber o Mundial de 2034, após ter sido anunciado que Espanha, Portugal e Marrocos serão os anfitriões do evento de 2030, que também contará com três jogos na América do Sul (Uruguai, Argentina e Paraguai).

A Aliança Esporte e Direitos, uma coalizão de órgãos que incluem grupos de defesa dos Direitos Humanos e estruturas anticorrupção, declarou nesta terça-feira (31) que a ausência de concorrência para organizar a Copa de 2034 coloca em risco a popularidade do torneio.