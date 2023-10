Polícia dos EUA recebeu alerta de risco antes do massacre no Maine

O autor do tiroteio que deixou 18 mortos no estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, sofria de transtornos mentais a tal ponto que um de seus colegas temia que ele cometesse um "assassinato em massa", segundo novos documentos oficiais divulgados nesta terça-feira (31).

De acordo com esses documentos, inicialmente obtidos pelo jornal The Boston Globe, a ex-esposa e o filho do reservista do Exército Robert Card também disseram à polícia local em maio que ele estava paranoico, "ouvia vozes" e havia armazenado até 10 ou 15 fuzis na casa do irmão.

Em uma carta enviada em setembro ao gabinete do xerife local, a reserva do Exército dos Estados Unidos indicou, com base no depoimento de um dos colegas dele, que Card corria o risco de "explodir" e "perpetrar um assassinato em massa".