As tropas israelenses travaram "combates ferozes" com o Hamas na Faixa de Gaza, informou nesta terça-feira (31) o Exército de Israel, cujas forças avançam entre os escombros de edifícios bombardeados no território palestino.

De volta ao seu kibutz queimado, uma mãe israelense teme pelos filhos sequestrados

Ao lado das casas incendiadas do kibutz israelense Nir Oz, perto da fronteira com Gaza, os moradores se desesperam com o destino dos seus entes queridos sequestrados há mais de três semanas pelos milicianos do Hamas.

RAMALLAH:

Famílias palestinas anseiam por troca de prisioneiros por reféns do Hamas

Os familiares de milhares de prisioneiros palestinos têm, hoje em dia, o coração dividido entre a esperança de voltar a ver seus familiares, se forem trocados pelos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza, e a dor pelos mortos nos bombardeios israelenses.

PARIS:

Balanço de vítimas estrangeiras desde o ataque do Hamas a Israel

Vários estrangeiros foram assassinados, levados como reféns, ou estão desaparecidos desde o ataque lançado em 7 de outubro pelo movimento islamista palestino Hamas contra Israel.

WASHINGTON:

Cresce o risco de conflito entre EUA e Irã por ataques contra forças americanas

Os ataques às forças dos Estados Unidos no Médio Oriente correm o risco de arrastar os EUA para um conflito com o Irã, mesmo que Washington queira evitar uma repercussão do conflito entre Israel e o Hamas na região, afirmam os especialistas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

O agronegócio, fonte de riqueza e polêmica

Com sua vasta produção de soja, carne, algodão e, agora, também milho, o Brasil se destacou como uma potência global no agronegócio, um setor robusto que, ao mesmo tempo, enfrenta críticas, principalmente devido ao desmatamento na Amazônia.

PUERTO LA LIBERTAD, El Salvador:

Pilar causa chuvas na América Central, que teme transbordamento de rios

A tempestade Pilar causou fortes chuvas na América Central nesta terça-feira (31), enquanto os serviços meteorológicos monitoravam a formação de outro ciclone tropical no Caribe.

-- EUROPA

MADRI:

Princesa Leonor, herdeira do trono espanhol, jura lealdade à Constituição

A herdeira do trono espanhol, princesa Leonor, jurou lealdade à Constituição nesta terça-feira (31), ao completar 18 anos, em uma cerimônia luxuosa no Parlamento da Espanha. A partir de agora, poderá suceder legalmente a seu pai, o rei Felipe VI, como chefe de Estado.

OXFORD:

Oxford, Cambridge e suas histórias ocultas

As universidades de Oxford e Cambridge, que estão entre as melhores do mundo e foram criadas na Idade Média, têm seu lado obscuro, histórias "escondidas debaixo dos tapetes" ao longo dos séculos, e que visitas turísticas organizadas revelam com detalhes.

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

Charles III inicia visita ao Quênia em meio a tensões sobre o passado colonialista britânico

O rei Charles III e a rainha Camilla iniciaram, nesta terça-feira (31), uma visita de Estado ao Quênia, ex-colônia britânica onde se multiplicam os pedidos para que o rei apresente um pedido de desculpas pelo passado do Reino Unido neste país do leste da África.

-- ÁSIA

SAITAMA:

Polícia japonesa prende sequestrador que fez vários reféns em agência de correios

A polícia japonesa prendeu nesta terça-feira (31) um homem idoso supostamente armado que se entrincheirou com vários reféns em uma agência dos correios da cidade de Warabi, no município de Saitama.

ISLAMABAD:

Por que o Paquistão expulsa centenas de milhares de afegãos?

O Paquistão deu um prazo de até 1º de novembro aos 1,7 milhão de afegãos aos quais acusa de viver irregularmente para que deixem o pais e assegura que, caso não o façam, serão presos e deportados.

=== ECONOMIA ===

SÃO PAULO:

BCB se prepara para continuar com redução da Selic

O Banco Central do Brasil (BCB) inicia, nesta terça-feira (31), uma nova reunião em que decidirá se reduz novamente a taxa da Selic em 0,5 ponto percentual, a 12,25%, conforme acredita o mercado.

BRUXELAS:

Zona do euro registra contração no 3º trimestre; inflação tem queda expressiva em outubro

A economia da zona do euro registrou uma leve contração no terceiro trimestre, afetada pelo desempenho da Alemanha, mas a inflação no bloco teve uma queda expressiva em outubro.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

DACAR:

Exumação e queima de corpo de homossexual causa comoção no Senegal

Uma multidão agitada se reúne em torno do que é apresentado como o cadáver de um homossexual exumado para ser queimado. Mesmo em um país que rejeita a homossexualidade, como o Senegal, as imagens chocaram.

LOS ANGELES:

Eugenio Derbez abraça faceta dramática no inspirador 'Radical'

A trama "Radical" conta a história de um professor que, com métodos pouco convencionais, revoluciona uma escola em uma empobrecida cidade mexicana, inspirando seus alunos. O drama singular levou o comediante Eugenio Derbez a sair de sua zona de conforto nas telas de cinema.

ABU DHABI:

Ministros tentam desbloquear fundo para danos climáticos antes da COP28

A criação de um fundo para compensar os danos climáticos, uma exigência fundamental dos países em desenvolvimento nas negociações da ONU, impõe-se desde segunda-feira (30), em Abu Dhabi, como a questão mais urgente a ser resolvida antes do início da COP28, em antecipação ao árduo debate sobre o abandono dos combustíveis fósseis.

PARIS:

Sultan al Jaber, o metódico empresário do petróleo no comando da COP28

Sultan al Jaber se diz surpreso ao saber que é acusado por ambientalistas de assumir uma posição ambígua em relação à mudança climática.

SHENZHEN:

Shenzhen, a cidade chinesa dos ônibus elétricos

Shenzhen, a grande cidade tecnológica do sul da China, tem 18 milhões de habitantes e uma rede de ônibus públicos 100% elétricos, um verdadeiro laboratório da transição energética.

=== ESPORTE ===

MADRI:

Vini Jr. renova com o Real Madrid até 2027

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (31) a renovação do contrato do atacante brasileiro Vinícius Júnior por quatro anos, até 2027.

