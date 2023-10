Paris amanhece com estrelas de David pintadas em fachadas de edifícios

A Procuradoria de Paris anunciou, nesta terça-feira (31), a abertura de uma investigação sobre as Estrelas de David, símbolo da religião judaica e do Estado de Israel, pintadas nas fachadas de vários edifícios da capital francesa.

A delegacia do 14º distrito, bairro do sul de Paris onde as ilustrações apareceram, vai investigar essas Estrelas de David azuis por danos à propriedade de terceiros agravados por terem sido cometidos por motivos de origem, raça, etnia, ou religião, disse o Ministério Público à AFP.

Este crime acarreta uma pena máxima de quatro anos de prisão e multa de 30.000 euros (US$ 31,8 mil, ou R$ 160,5 mil na cotação atual).