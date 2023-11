Moradores de Acapulco usam facões para evitar saques após furacão

Armados com facões e bastões, moradores de alguns bairros de Acapulco protegiam suas casas de assaltos e saques, diante da falta de energia elétrica e do desabastecimento na cidade mexicana após a passagem do furacão Otis.

Os moradores também ergueram barricadas nos arredores de suas residências com escombros deixados pelo furacão, que causou 46 mortes e deixou 58 desaparecidos.

"Entre as 21h e 22h, as pessoas já estão montando barricadas. Pegam o que está jogado na rua", contou nesta terça-feira (31) à AFP Salvador Chávez, morador de um dos bairros periféricos de Acapulco.