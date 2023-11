Las Palmas e Almería avançam à segunda fase da Copa do Rei

Os gols do belga Largie Ramazani (14') e do atacante sérvio Marko Minovanovic (45') deram uma vaga na próxima rodada ao Almería, que começou sofrendo diante de um Talavera intenso.

O Almería venceu nesta terça-feira (31) por 2 a 0 o Talavera, da 2ª RFEF (quarta divisão do futebol espanhol) para avançar à segunda fase da Copa do Rei, assim como o Las Palmas, que venceu o Manacor por 3 a 0 (3ª RFEF).

O Almería começou a ter a posse de bola e a dominar o jogo para garantir a vaga na próxima rodada.

Já o Las Palmas teve mais dificuldade para vencer o Manacor, da quinta divisão do futebol espanhol, com gols de Julián Araujo (67'), Alberto Moleiro (75') e Pau Ferrer (85').

O tenista espanhol Rafael Nadal, natural de Manacor, foi o encarregado de dar o pontapé inicial nesta partida, em que o Las Palmas teve o controle do jogo, mas se mostrou muito impreciso nas conclusões.

O time 'canarino' precisou esperar até Araujo, quase sem ângulo, abrir o placar já no segundo tempo (67') com um gol que acalmou a ansiedade do time visitante.

Com o resultado a seu favor, o Las Palmas jogou mais tranquilo, ampliando com um chute colocado de Moleiro (75') e outro de Ferrer (85').

A primeira rodada da Copa do Rei continuará na quarta e quinta-feira.