Jovem refém do Hamas retorna aos EUA

Natalie Shoshana Raanan, que acabou de completar 18 anos, foi sequestrada naquele dia juntamente com sua mãe, Judith Tai Raanan, por comandos do Hamas no kibutz Nahal Oz (uma comuna agrícola), onde visitavam familiares.

Elas foram libertadas em 20 de outubro, na primeira libertação de reféns confirmada por ambos os lados.

Ambas moravam em Evanston, um subúrbio da cidade de Chicago, na costa leste americana.

De acordo com as autoridades israelenses, mais de 1.400 pessoas morreram, a maioria civis, desde o ataque do Hamas em 7 de outubro. Quase 240 reféns, muitos deles trabalhadores estrangeiros, permanecem nas mãos do grupo islamita, segundo a mesma fonte.

Em retaliação, Israel declarou guerra para "aniquilar" o Hamas e bombardeou incessantemente a região da Faixa de Gaza.

O Ministério da Saúde do Hamas, afirma, por sua vez, que mais de 8.525 palestinos, majoritariamente civis e crianças, foram mortos pelo Exército israelense desde o início de suas operações em Gaza, região controlada pelo grupo desde 2007.