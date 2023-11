Israel cogitou transferir civis de Gaza para o Egito antes de incursão, diz documento interno

Israel elaborou um plano de transferência de civis da Faixa de Gaza para a península de Sinai, no Egito, em meio ao conflito contra o grupo terrorista Hamas, segundo documentos internos do governo israelense. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, minimizou o plano ao chamá-lo de "exercício hipotético", mas a sua existência aumentam a condenação de palestinos e agrava as tensões com o Cairo. A preocupação é que Israel queira transformar a Faixa de Gaza em um problema do Egito e repetir o deslocamento de milhares de palestinos de suas casas, reativando o trauma da Nakba, como se tornou conhecido o episódio de 1948 de expulsão de terras dos palestinos durante a criação do Estado de Israel. "Somos contra a transferência para qualquer lugar, sob qualquer forma, e consideramos que isso é uma linha vermelha que não permitiremos que seja ultrapassada", declarou o porta-voz do presidente da Autoridade Palestina, Nabil Abu Rudeineh, sobre o relatório. "O que aconteceu em 1948 não poderá acontecer novamente." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O porta-voz acrescentou que um deslocamento em massa dos palestinos equivale a declarar uma nova guerra. Até o momento, os conflitos em curso desde o dia 7, data em que o Hamas atacou Israel, deixaram mais de 8 mil palestinos mortos.

'Destinado a preservar a segurança de Israel' O documento é datado de 13 de outubro, uma semana após o ataque do Hamas em Israel que deixou 1,4 mil mortos e 240 reféns. Ele veio à tona após a publicação no site de notícias israelense Sicha Mekomit. Elaborado pelo Ministério da Inteligência, um órgão israelense responsável por pesquisas e relatórios, mas sem poder de definir políticas, o relatório oferece três alternativas para "para efetuar uma mudança significativa na realidade civil na Faixa de Gaza à luz dos crimes do Hamas que levaram à Espada de Ferro (como está sendo chamada a guerra atual)". A transferência dos moradores da Faixa de Gaza para o Egito é considerada a alternativa mais segura para Israel. A proposta exposta no documento é transferir a população civil do enclave palestino para acampamentos ao norte do Sinai para construir depois cidades permanentes e um corretor humanitário indefinido. Uma zona de segurança seria estabelecida dentro de Israel para impedir a entrada dos palestinos deslocados. O relatório não dizia o que aconteceria na Faixa de Gaza quando a população fosse retirada. O Ministério das Relações Exteriores do Egito não fez comentários sobre o relatório, mas o governo do país deixou claro no atual conflito que não pretende acolher uma onda de refugiados palestinos. Cairo teme há muito tempo que Israel queira expulsar os civis do enclave para seu território, como aconteceu nos primeiros anos do Estado de Israel. O Egito governou Gaza entre 1948 e 1967, quando Israel capturou o território junto com a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A grande maioria da população de Gaza são descendentes de refugiados palestinos desenraizados do que hoje é Israel.

O presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sissi, disse que um fluxo maciço de refugiados de Gaza eliminaria a causa nacionalista da Palestina, que busca a criação de seu Estado. Também correria o risco de levar terroristas para o Sinai, onde poderiam lançar ataques contra Israel, acrescentou. Isso colocaria em perigo o tratado de paz de 1979 entre os países. Ele propôs que Israel, em vez disso, abrigue os palestinos no deserto de Negev, vizinho da Faixa de Gaza, até terminar as operações militares. Yoel Guzansky, pesquisador sênior do Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Tel Aviv, disse que o relatório ameaça as relações entre Israel e Egito. "Se este artigo for verdadeiro, é um erro grave. Isso pode causar uma ruptura estratégica entre Israel e o Egito", disse Guzansky, que já atuou para o Ministério da Inteligência. "Vejo isso como ignorância ou como alguém que quer afetar negativamente as relações Israel-Egito, que são muito importantes nesta fase." 'Questões de legitimidade internacional'

O Egito não seria necessariamente a última parada dos refugiados. O documento afirma que o Egito, a Turquia, o Qatar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos apoiam o plano, seja financeiramente ou acolhendo os civis da Faixa de Gaza como refugiados e, a longo prazo, cidadãos. As práticas de imigração "lenientes" do Canadá também tornam o país um alvo potencial de reassentamento, afirma o documento. O próprio relatório reconhece, no entanto, que o plano pode ser "complicado em termos de legitimidade internacional". "Na nossa avaliação, os combates após a retirada da população levariam a menos vítimas civis em comparação com o que seria de esperar se a população permanecesse."