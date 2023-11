Israel bombardeia campo de refugiados em Gaza para eliminar um dos líderes do Hamas O Exército israelense bombardeou nesta terça-feira, 31, o campo de refugiados de Jabalia, o maior da Faixa de Gaza. Segundo Israel, o ataque era parte de uma operação contra o Hamas e teria matado Ibrahim Biari, um dos responsáveis pelos atentados do dia 7 de outubro 19:46 | 31/10/2023 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Ataque em campo de refugiados de Jabalia teria matado mais de 50 palestinos, deixando 150 feridos Crédito: FADI ALWHIDI / AFP

Israel prosseguiu nesta terça-feira (31) com sua ofensiva terrestre em Gaza e bombardeou um campo de refugiados, uma ação que, segundo o Hamas, deixou dezenas de mortos, para "eliminar" um dirigente da organização islamista envolvido no ataque letal de 7 de outubro em território israelense. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que controla a Faixa de Gaza, o bombardeio contra o campo de refugiados de Jabalia, no norte do território palestino, deixou "mais de 50" mortos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Um vídeo feito pela AFP mostra pelo menos 47 corpos cobertos por panos brancos no chão do pátio de um hospital, depois que foram retirados dos escombros. Foi "como um terremoto", contou Ragheb Aqal, morador do campo de Jabalia, de 41 anos.

Horas depois, o Exército de Israel confirmou o bombardeio, que cumpriu seu objetivo de matar Ibrahim Biari, comandante do Hamas envolvido no ataque de 7 de outubro em território israelense. Durante o dia, as forças israelenses travaram "duros combates com os terroristas do Hamas no interior da Faixa de Gaza", informou o Exército, assegurando que dezenas de combatentes palestinos foram mortos nas últimas horas. Dois soldados israelenses morreram nas operações no norte do território palestino, segundo o Exército, em seu primeiro balanço de baixas desde o início da campanha de represálias. Anteriormente, Israel havia indicado que tinha atingido 300 alvos na quarta noite de incursões terrestres em Gaza. Os soldados israelenses se depraram com tiros antitanque e disparos dos combatentes do Hamas, que governa o território de 362km² desde 2007. As brigadas Ezzedin al Qassam, o braço armado do Hamas, assinalaram que Gaza se tornou um "cemitério" para os soldados israelenses e prometeram impor ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um revés que "marcará o fim de sua carreira política". Desde 7 de outubro, os bombardeios israelenses causaram pelo menos 8.525 mortes em Gaza, 3.450 delas crianças, segundo as autoridades do Hamas.

Netanyahu ignorou as pressões internacionais para um cessar-fogo e, na segunda-feira, afirmou que isso equivaleria a uma "rendição", após ter prometido "aniquilar" o movimento islamista palestino. As brigadas Ezzedin al Qassam afirmaram que vão libertar "nos próximos dias" alguns dos reféns estrangeiros. O sofrimento dos civis em Gaza gerou comoção e as agências humanitárias da ONU afirmam que o tempo está se esgotando para muitos dos 2,4 milhões de habitantes desse território palestino que está sob cerco total, sem acesso a água, comida, combustível e medicamentos.

Gaza tornou-se um "cemitério de milhares de crianças", disse o porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), James Elder. A ONG Médicos do Mundo denunciou que os cirurgiões da Faixa têm que "operar no chão" e realizar cesáreas e amputações "sem anestesia" por falta de material. Israel acusa o Hamas de usar os hospitais como quartéis e os civis como "escudos humanos", algo que o movimento islamista nega.